Descubra os vinhos ideais para o almoço de Páscoa com peixe

Na celebração da Páscoa, é comum que peixes sejam servidos como prato principal, seja por motivos religiosos ou devido à alta demanda nas vendas. Segundo a matéria de Suzana Barelli, o vinho é uma escolha certeira para acompanhar essa refeição.

No entanto, nem todo tipo de vinho é adequado. Para destacar as harmonizações que funcionam bem, especialistas no assunto foram convidados pelo Paladar para selecionar uma variedade de vinhos, destacando que até mesmo a textura pode influenciar no paladar.

A lista completa inclui tintos, brancos frescos ou estruturados e rosés, com descrições dos aspectos marcantes de cada vinho, especialmente seus aromas, sabores e nuances.

Para acompanhar um bolinho de bacalhau como entrada de um almoço, o Muros Antigos Escolha 2021 é um branco fresco, persistente e equilibrado. Já o Rosé Le Rosé de S. 2020 é ideal para ser apreciado com tainha assada e molho de ervas, devido às suas nuances de frutas maduras. Enquanto isso, o tinto Morandé Terrarum Reseva País 2020 pode ser servido com atum.

As recomendações dos especialistas no assunto não apenas revelam os aspectos das bebidas em detalhes, mas também suas harmonizações com os pratos típicos da época. Leia o conteúdo na íntegra.