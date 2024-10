4 destaques do novo menu do Chez Claude

Há três anos o Chez Claude, restaurante do chef Claude Troisgros, faz questão de entregar um ambiente em que os clientes se sintam realmente em casa.

Segundo o colunista do Paladar, Fred Sabbag que escreve no blog “Na mesa com Fred”, a cozinha aberta é prova de que o estabelecimento promete ser o mais acolhedor e informal que pode.

Atualmente, as novidades para o cardápio mostram mais frescor e leveza na cozinha, demonstrando uma fase “mediterrânea” do chef.

Ou seja, ele pretende trabalhar com ingredientes frescos, leves, e técnicas de cocção mais suaves, destacando o sabor puro dos produtos, com muito azeite, legumes e menos molhos pesados. Para te ajudar na hora da escolher um prato, separamos 4 destaques do novo menu:

Quais são as novidades do menu?

PUBLICIDADE

Peixe com Babaganuche de Missô e Iogurte Grego: Um prato leve e sofisticado que combina a delicadeza do peixe com o toque saboroso do missô e o frescor do iogurte grego. Lula Recheada de Caranguejo com Gnochetti Sardi: Uma mistura criativa de frutos do mar com massa artesanal, ideal para quem procura uma refeição diferenciada. Crudo de Peixe com Azeite e Limão: Essa entrada fresca destaca o sabor natural do peixe, que é completada com rabanete e arroz koshihikari. Rabanada de Brioche com Caramelo Salgado: Para encerrar, a rabanada de brioche é coberta com caramelo salgado, o que garante uma sobremesa doce e reconfortante.

Benefícios da comida mediterrânia

Considerada uma das dietas mais saudáveis o mundo, a dieta mediterrânea consiste no consumo de alimentos in natura, como frutas, vegetais, cereais e peixes.

Hoje, há diversos estudos que demonstram os seus benefícios em relação a condições de saúde, e não apenas aquelas ligadas ao coração, mas também na prevenção e no controle do diabetes do tipo 2 e na obesidade. Quer saber mais? Confira neste link.

PUBLICIDADE

Receitas da dieta mediterrânea ‘brasileira’

Bolo de castanha-do-brasil

Receitas da dieta mediterrânea ‘brasileira’ Foto: Romulo finaldini

Um bolo que traz toda a riqueza nacional com a castanha-do-brasil. Esse quitute fica molhado e é uma ótima sugestão para um café da manhã ou lanche da tarde. Veja a receita completa.

Tofu grelhado com molho Satay

PUBLICIDADE

Tofu grelhado com molho Satay Foto: paulo lima

O tofu é uma excelente alternativa para a proteína de origem animal, muito utilizada na dieta mediterrânia. Derivado da soja, é uma espécie de “queijo vegano” e vai muito bem gratinado na chapa ou acompanhando pratos. Saiba mais sobre o passo a passo da receita neste link.