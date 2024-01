Qual marca de mozzarela de búfala foi eleita a melhor de todas pelo teste Paladar?

Macia e cremosa, a mozzarela de búfala é um tipo de queijo de origem italiana muito utilizado em massas, saladas, sanduíches, pizzas e outros pratos, e pode ser encontrada nas áreas refrigeradas de laticínios dos supermercados, com uma ampla variação de preços.

Quem já pensou em adquirir a versão industrializada do produto certamente se assustou com o preço demasiadamente salgado, e muito provavelmente se frustrou também quando optou por um dos mais baratos da prateleira concluindo que as bolinhas eram cheias de grumos, insossas ou de textura inadequada.

Foi para auxiliar esse público a não cair em ciladas e investir bem o dinheiro em uma mozzarela que valha a pena que o Paladar promoveu mais uma edição de testes. Contando com o auxílio de cinco especialistas, uma seleção de seis marcas foi submetida a uma avaliação criteriosa, levando em consideração aspectos como frescor, delicadeza do queijo e coloração do soro.

As amostras foram cautelosamente degustadas e, depois, elencadas em um ranking, cujo primeiro lugar foi ocupado pela marca Búfalo Dourado. A mozzarela ganhou os jurados por ser fresca, ter sal na medida, aparência muito atrativa e leite de boa qualidade na composição.

Para conferir o ranking completo e as avaliações detalhadas dos especialistas, leia na íntegra a matéria ‘Qual a melhor mozzarella de búfala do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.