Teste Paladar: quais são as 3 melhores marcas de azeite extra virgem do mercado?

A matéria de Chris Campos revela mais um dos testes organizados pelo Paladar com a ajuda de especialistas. Neste caso, a classificação do ano passado elegeu as três melhores marcas de azeite extra virgem do mercado: Las Doscientas (1º), O.live & Co (2º) e Cocinero (3º).

Assim como nas outras degustações às cegas, os produtos foram avaliados em critérios específicos. No processo, foram selecionadas 20 marcas disponíveis no mercado, com o preço de até 70 reais. Confira detalhes lendo o conteúdo completo.

1. Las Doscientas: a marca campeã destacou-se pelos sabores equilibrados e aroma agradável, conforme definiram os jurados.

2. O.live & Co: a picância marcante no sabor fez o com que os especialistas considerassem o produto da marca potente.

3. Cocinero: sabores suaves e aroma frutado maduro foram as principais características do azeite da Cocinero.