Doceria Zucker lança ovos de Páscoa inspirados em sobremesas da marca

A época de Páscoa finalmente chegou e a Doceria Zucker resolveu apostar em uma linha de ovos de Páscoa inspirados nas sobremesas best-sellers da marca.

O lançamento conta com 5 sabores de ovos de chocolate. Entre os destaques estão o Ovo Duo de Brownie, com a casca cravejada de brownies; Ovo de Morango, com morango liofilizado; Ovo de Avelãs, cremoso e crocante; Ovo de Caramelo Salgado, revestido com pó dourado; e o Ovo de Pistache, feito com pistaches frescos.

Todos os ovos acompanham bombons rústicos e custam a partir de R$ 169,00. Todos os clientes terão 15% de desconto se comprarem os ovos presencialmente em uma das unidades da doceria.

“Sabemos que muitos de nossos clientes têm seus doces favoritos, e são fiéis às suas escolhas. Toda vez que comem Zucker, pedem a mesma coisa. Foi pensando neles que criamos esses ovos, uma oportunidade de celebrar a tradição da Páscoa de uma maneira única, mantendo seus sabores preferidos. Acreditamos que esses ovos não apenas encantarão nossos clientes já apaixonados, mas também atrairão novos amantes das nossas sobremesas”, afirmou a chef Gabriel Pita sobre o lançamento da marca.

Endereços: Rua Augusta, 2123 – Jardins/São Paulo | Rua Luís Góis, 185 - Sobreloja – Mirandópolis/São Paulo | Rua Cardoso de Almeida, 591- Perdizes/São Paulo.