Economize metade do preço em alimentos, descubra como

Os gastos com a alimentação básica correspondem a uma boa porcentagem dos custos dispendidos para a sobrevivência mês após mês, e sabe-se bem que, quanto menor for o poder aquisitivo, menor é o acesso a esse recurso essencial para qualquer pessoa.

Felizmente, agora o público que se encontra em vulnerabilidade social pode aproveitar os benefícios do novo Armazém Solidário, inaugurado na última terça-feira (30), no Mercado Municipal de São Miguel Paulista, localizado na Zona Leste de São Paulo.

Segundo informações do Expresso Estadão, a iniciativa oferece produtos com valores até 50% mais baratos em relação aos do mercado comum. Um exemplo disso é o quilo da batata, que no Armazém custa R$ 3,99, enquanto nos demais lugares, custa em torno de R$ 12,99.

Até o momento, o estabelecimento tem capacidade para atender cerca de mil cidadãos por dia, e faz parte dos planos da Prefeitura de São Paulo abrir mais sete unidades, que ficarão localizadas na Freguesia do Ó, Cidade Tiradentes, São Miguel e no Mercado Municipal de Guaianases, além dos sacolões City Jaraguá, Estrada do Sabão e Jaraguá, pertencentes à Zona Norte.

Podem gozar do programa pessoas cadastradas no CadÚnico. Elas terão acesso facitado às ofertas de alimentos orgânicos, naturais e minimamente processados. Refrigerantes, bebidas alcoólicas e demais itens ultraprocessados, como comidas instantâneas e biscoitos industrializados, não fazem parte das mercadorias à venda no Armazém.