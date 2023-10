Entenda por que o McDonald’s não serve anéis de cebola

No início de 2021, em plena pandemia do covid-19, o McDonald’s da Austrália anunciou a inclusão de anéis de cebola nas redes do país. Por tempo limitado, os fãs de onion rings poderiam pedir o aperitivo com molho barbecue, ou experimentá-lo no hambúrguer Aussie Angus.

Apesar de sua breve aparição nas redes australianas do McDonald’s, os anéis de cebola nunca foram presença garantida nas franquias espalhadas pelo mundo. Para explicar essa ausência emblemática e curiosa, o ex-gerente de inovação culinária da marca, Mike Haracz, gravou um vídeo no TikTok que acabou viralizando.

No clipe de mais de dois minutos, Mike explicou que se o McDonald ‘s introduzisse anéis de cebola por tempo limitado, menos pessoas poderiam encomendar suas batatas fritas - que são “excessivamente lucrativas” para a empresa.

‘’[Com anéis de cebola] eles estariam vendendo um item muito menos eficiente e muito menos lucrativo para eles”, afirma Mike. “Você estaria disposto a pagar muito mais pelos anéis de cebola [...] Eles provavelmente teriam que cobrar um dólar extra porque não são tão eficientes em fazer anéis de cebola como são com batatas fritas.”

Agora, se você não vive sem onion rings ou está cansado do menu do McDonald’s, confira aqui o manual completo do hambúrguer e a receita perfeita de anéis de cebola na AirFryer. Ainda temos também receita de batata frita e molho barbecue.