Dois brasileiros estão entre os 100 melhores pizzaiolos do mundo

O The Best Pizza Awards 2023 colocou dois chefs brasileiros entre os 100 melhores pizzaiolos do mundo. Matheus Ramos, do QT Pizza Bar, e Dani Branca, da Paestum Forneria, foram os premiados.

Recentemente, o QT Pizza Bar também entrou para a lista das 100 melhores pizzarias do mundo, segundo o prêmio internacional 50 Top Pizza.

Enquanto Matheus ocupa a 67ª posição, Dani aparece no 79º lugar. O QT Pizza Bar fica nos Jardins, em São Paulo, e a Paestum Forneria fica em Guaratinguetá, no interior paulista.

Ao lado de dois pizzaiolos argentinos, os representantes brasileiros são os únicos chefs da América do Sul a figurarem na lista. No topo da premiação estão cinco italianos.

Confira o ranking completo clicando aqui.