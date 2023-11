Especialistas elegem a marca n°1 de leite condensado no mercado; conheça a campeã

Fruto de um método de conservação do leite utilizado antes da invenção da geladeira, o leite condensado é um alimento muito conhecido entre os brasileiros, seja por servir de guloseima quando consumido puro, seja por fazer parte de receitas populares, como pudim, doce de leite, brigadeiro, entre outras.

Afim de saber quais marcas, entre tantas disponíveis nos supermercados, oferecem melhor qualidade ao consumidor, o Paladar reuniu cinco confeiteiros para testar os leites condensados de oito fabricantes diferentes. Para isso, foram preparadas oito porções de brigadeiro, e os jurados avaliaram a performance do produto antes, durante e depois do preparo.

Ao fim dos testes, o Itambé se saiu campeão por ter um sabor que lembra a leite em pó. No brigadeiro, o produto com leite integral deixa uma aparência brilhante, muita maciez e textura sedosa. Alguns jurados chegaram a relacionar o sabor do leite condensado a uma boa memória afetiva, um gosto de infância.

Você pode conferir o ranking completo na matéria ‘Qual o melhor leite condensado do mercado?’, por Chris Campos, acessando aqui.

Receitas testadas e aprovadas

