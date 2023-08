Ex-jogador do Flamengo vence edição do MasterChef Uruguai

O programa MasterChef Celebridades exibido no Uruguai encerrou sua edição na última semana com um brasileiro vencedor da competição: Horacio Peralta. O campeão é ex-jogador de futebol e atuou como centroavante no time do Flamengo em 2006, ano em que conquistou o título da Copa do Brasil.

Segundo informações do CNN Brasil, a final exigiu que os participantes elaborassem três pratos. Peralta fez um carpaccio de atum com couve, alcaparras e tomate-cereja com vinagre, um rack de cordeiro com vinho tinto reduzido, mousse de abacate e creme de batata, e, por fim um pão de ló de cacau com laranja e ganache de chocolate.

Seu bom desempenho na execução das receitas o fez disparar na frente do oponente, o cantor Gustavo Lust. Desse modo, o ex-rubro-negro, agora dedicado à cozinha, levantou o troféu do programa.