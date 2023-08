MasterChef 2023: Jacquin come cenoura com terra e choca competidores

Chef Jacquin e Lucas Seiji Foto: Reprodução

No programa do MasterChef que foi ao ar na última terça-feira, 8, o participante Lucas Seiji fez uma sobrecoxa de frango com batatas fondant, cogumelo e cenoura durante a prova com Caixas Misteriosas.

Para a surpresa do participante que elaborou o prato, a cenoura estava suja. “Nossa, isso aqui tem barro. Nem lavou a cenoura”, disse o chef Jacquin ao colocar um pedaço do alimento na boca, chocando o restante dos jurados e competidores.

Constrangido com o erro, Seiji justificou: “Ela [a cenoura] tava bonitinha, separadinha, então foi com tudo, não tive nem o pensamento de lavá-la na hora”. Confira o trecho: