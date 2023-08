Os vinhos são apreciados há anos e em vários países graças a sua diversidade de sabores e aromas. Apesar disso, os rótulos podem parecer confusos e muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre os termos e categorias, principalmente para aqueles que estão começando a se aventurar neste universo.

Uma das dúvidas, no momento de escolher um bom vinho, é: vinho de mesa ou vinho fino, qual é o melhor?

Para ajuda a responder essa questão, a Zanlorenzi, indústria do mercado de bebidas, explicou sobre as categorias dos rótulos.

Em suma, a principal diferença entre ambos, está no tipo de uva usado em seu processo. Os vinhos de mesa são mais simples, acessíveis e produzidos com uvas que se põe à mesa, ou seja, que comemos. São consumidos casualmente nas refeições do dia a dia.

“Os vinhos de mesa podem levar uvas Thompson, Isabel e Niágara, da espécie Vitis Labrusca; enquanto os vinhos finos têm como base as uvas Cabernet Franc, Pinot Noir, Carménerè, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Primitivo e a Pinotage, da espécie Vitis Vinifera”, explica a Zanlorenzi.

Os vinhos finos, como o próprio nome sugere, são mais complexos, refinados e produzidos a partir de uvas de alta qualidade. Além disso, têm maior potencial de guarda, sendo utilizados em pratos mais refinados.

A indústria também acrescenta que as diferenças podem ser sentidas no paladar, já que ambos os tipos de vinho têm suas particularidades.

“Com um olhar apurado, é possível notar uma aparência mais clara e uma cor mais brilhosa ao servir uma taça de vinho fino. Já no primeiro gole também é fácil perceber uma variedade de sabores delicados e aroma com forte personalidade. Por outro lado, os vinhos de mesa apresentam coloração mais opaca, aromas rústicos e mais simples. Têm sabor intenso, mas sem amplitude”, afirma.