Ex-MasterChef presta homenagem a sobrinho encontrado morto em Balneário Camboriú

O ex-MasterChef Bruno Nogueira, que participou da edição 2022 do reality de culinária da TV Band, prestou homenagem ao sobrinho Gustavo Pereira Silva Elias, um dos jovens encontrados mortos em uma BMW na rodoviária de Balneário Camboriú (SC) na manhã da segunda-feira (1º).

Nogueira usou as redes sociais na terça-feira (2) para homenagear o sobrinho e publicou no Instagram prints de trocas de mensagens dele com o rapaz. As conversas sugerem que ambos eram muito próximos e tinham uma relação estreita.

Na conversa publicada, Gustavo contava ao tio que havia acabado de se mudar para Florianópolis (SC), para “fazer networking e ficar rico”. “Oh Deus, ele era um menino tão bonzinho. Tio te ama muito (sic)”, escreveu o cozinheiro no post.

Conversa de Bruno Nogueira com o sobrinho Gustavo Foto: Reprodução/Redes sociais

Gustavo e os amigos - Tiago de Lima Ribeiro, Karla Aparecida dos Santos e Nicolas Kovaleski - morreram por asfixia após inalarem monóxido de carbono. A polícia suspeita que isso tenha acontecido por causa de uma alteração no escapamento do veículo segundo informações do Metrópoles.