Em vídeo, Jacquin reflete sobre o que viveu no MasterChef+ e se emociona

No último episódio da 2ª temporada de MasterChef+ que foi exibido nesta semana, Jacquin emocionou o público e os cozinheiros ao relembrar sobre tudo o que viveu enquanto atuou como jurado no programa.

É importante ressaltar que o chef foi o único que se manteve desde o início das temporadas, que variaram entre idades e experiências. Portanto, apesar da entrada de Helena Rizzo e a participação de Rodrigo Oliveira, do Mocotó, ambos foram acompanhados por Érick Jacquin.

”O MasterChef pra mim foi uma benção dos deuses! Então, isso daqui é uma família extraordinária, e a cada temporada ele faz uma família”, disse. Você pode assistir o vídeo completo aqui, no site da Band.

Em seu discurso, o chef relembrou que fará 59 anos e abordou que “viveu de tudo” durante as edições que foram ao ar: casou com direito à uma celebração, teve filhos e se tornou pai, voltou a ter um restaurante e, principalmente, passou a confiar em si mesmo novamente.

”Não é só o MasteChef, é a comida, gente. É a mesa! É isso é o mais importante”, disse elogiando a entrega dos finalistas antes do programa relevar quem seria a dupla campeã, no caso, Maria do Carmo e Eduardo.