Búzios é um dos destinos mais procurados para as férias. Situada no estado do Rio de Janeiro, tem 23 belas praias que fazem da cidade uma opção sofisticada e paradisíaca para os momentos de lazer.

O mar e a areia não são as únicas atrações, a gastronomia local também é uma delícia. Separamos quatro restaurantes que você não pode deixar de provar na sua visita a Búzios. Confira!

Rocka Restaurant & Beach Lounge

Polvo grelhado na brasa Foto: Rocka Restaurant & Beach Lounge/Divulgação

Do chef Gustavo Rocka, é um restaurante à beira mar que serve deliciosos pratos. Como entrada, o chef indica o ceviche misto de peixe do dia e camarão, com abacate, tucupi, “chancha” e chips de batata doce (R$ 74) e o carpaccio de polvo ao aroma de aroeira, com aioli, vinagrete de aipo e maçã verde (R$ 69).

Na hora dos pratos principais, as sugestões são o polvo grelhado na brasa com molho “romesco”, vegetais na brasa e azeitonas desidratadas (R$ 189), o filé mignon grelhado na brasa com mil folhas de batata baroa e cogumelo, farofa de mandioca amarela e molho de pimenta Sichuan (R$ 156) e o filé de peixe do dia grelhado com refrito de alho, purê de banana-da-terra, farofa de castanha-do-pará, pack choi e chuchu ao bafo de cachaça (R$ 142).

Para finalizar em grande estilo, o arroz doce com leite de coco caramelizado, manga glaceada e sorvete de canela (R$ 36) é a melhor opção de sobremesa.

Serviço

Endereço: 13 Praia Brava, R. da Praia, Búzios - RJ

Instagram: @rocka_buzios

Místico

Cremux de chocolate ao leite com whisky, honey comb, e sorbet de maracujá Foto: Renan Blaute/Divulgaçã

Assinado pelo chef Felix Sanchez, o Místico fica na pousada Abracadabra e é uma verdadeira experiência gastronômica. O chef chileno indica alguns pratos para quem está indo lá pela primeira vez. De entrada, o ceviche místico de polvo e lula (R$ 80) é uma excelente escolha.

Para o prato principal, a dica é escolher o peixe do dia grelhado com nhoque de banana da terra, molho curry e vinagrete de funcho (R$ 150). Para finalizar, aposte no cremux de chocolate ao leite com whisky, honey comb, e sorbet de maracujá (R$ 50).

Outras opções são os menus degustação: o do dia custa R$ 420 por pessoa, o do chef é para duas pessoas e sai no valor de R$ 300, incluindo seis mini entradas com opções frescas do dia sugeridas pelo chef. Por último, tem a de frutos do mar que é R$ 380 para duas pessoas e nelas são servidas conchas e peixes crus (ostras, ceviche, vieiras, mexilhões, lâminas de dois peixes e leite de tigre).

Serviço

Endereço: R. Morro do Humaitá, 13 - Lot. Triangulo de Buzios, Búzios - RJ

Instagram: @misticorestaurant

Ban Thai

Kao Pad Kung, um arroz jasmim frito com camarões, vegetais, shoyu, limão Foto: Studio Cromo/Divulgação

O chef Marcos Sodré assina o cardápio do Ban Thai, restaurante de culinária contemporânea e tailandesa localizado no A Concept Hotel & Spa, em Búzios. Para a entrada, o chef sugere o Tom Kah Gai, um caldo gengibre com capim limão, frango e vegetais (R$ 92) e as vieiras grelhadas com texturas de abóbora e coco tostado (R$ 120).

As indicações de prato principal são o peixe ao curry de banana, com fios de pupunha, banana frita, farofa e jasmim (R$ 182), o Kao Pad Kung, um arroz jasmim frito com camarões, vegetais, shoyu, limão (R$ 148) e o Magret de Pato ao curry de laranja, musseline banana, cebola crispy (R$ 220).

Para a sobremesa, aposte no bolo úmido de chocolate 75% cacau com creme de baunilha (R$ 64).

Serviço

Endereço: Dentro do A Concept Hotel & Spa - Rua Rancho Grande, 13/ Manguinhos – Armação dos Búzios – Rio de Janeiro

Instagram: @banthaibuzios

74 Restaurant

Mix izakaya, uma seleção de tapas ao estilo oriental Foto: Tomás Rangel/

Comandado pelo chef Filipe dos Santos, o 74 Restaurant está localizado no hotel Casas Brancas Boutique e tem como foco uma gastronomia contemporânea que utiliza ingredientes locais. O menu conta com opções deliciosas para a sua refeição. Como entrada, o chef recomenda o sonho de polvo e nirá, que é feito com massa de sonho de padaria recheado com polvo e creme de nirá, aioli e páprica doce (R$ 76) e uma seleção de tapas ao estilo oriental, o mix izakaya (R$ 149).

Já para os pratos principais, o menu conta com três opções imperdíveis: a pesca do dia com palmito pupunha assado, banana grelhada e velouté de caju com iogurt (R$ 135); o tataki de atum com vinagrete de nirá, emulsão de castanhas, ervilha grelhada ovo pochê (R$ 139) e o polvo grelhado com terrine de batata baroa e creme de burrata com wasabi (R$ 179).

Serviço

Endereço: Casas Brancas Boutique Hotel & SPA: Rua Alto do Humaitá, 10 - Centro. Armação dos Búzios - RJ

Instagram: @74restaurant