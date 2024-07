5 picolés caseiros para fazer nas férias

É fato de que o período de férias escolares do meio do ano não é marcado por altas temperaturas em boa parte do país, mas quem gosta de um bom sorvete ou picolé não precisa de muitas desculpas para saboreá-los a qualquer momento do ano.

Esse período oferece mais oportunidades de levar os filhos para a cozinha, e essa seleção de receitas de picolé caseiro é uma boa oportunidade para ter um momento especial em família.

Veja como preparar cinco versões fáceis em casa, com dicas de especialistas.

Picolé de manga com coco

Picolé de manga com coco. Foto: Luciana Bonometti/Divulgação

A chef confeiteira Lu Bonometti ensina a fazer uma receita fácil de picolé de manga com coco. O aspecto marmorizado pode ser facilmente reproduzido em casa, e, segundo a chef, a combinação entre essas duas frutas funciona muito bem. A base de coco também serve de coringa para adicionar outros ingredientes e frutas.

Picolé de goiaba

Picolé de goiaba, da chef confeiteira Bianca Mirabili, do restaurante Evvai. Foto: Foto: Tadeu Brunelli

Ainda entre os picolés de fruta, o de goiaba da chef confeiteira Bianca Mirabili, do Evvai, é leve e super prático de preparar, ficando pronto em apenas 15 minutos. A dica da chef é servir com uma folha de dill - apesar de inusitada, a combinação dá muito certo!

Picolé caseiro de frutas vermelhas

Picolé de frutas vermelhas Foto: Gabriela Biló/Estadão

O especialista Francisco Sant’ana, da Escola Sorvete, mostra o passo a passo para fazer um picolé de frutas vermelhas de sabor equilibrado e textura correta. Amora, framboesa e morango foram as frutas escolhidas para essa versão, mas você pode dar um toque especial adicionando as suas favoritas.

Picolé de creme de avelã

Picolé de creme de avelã. Foto: Ana Bacellar

Aqui no Paladar, já experimentamos e elegemos a melhor marca de creme de avelã - por que não aproveitar para fazer um picolé com este sabor? Fica cremoso, doce na medida certa e é super fácil de fazer. A receita é da chef Helô Bacellar.

Picolé sem lactose de coco

Picolé vegano de coco da chef Heloísa Bacellar. Foto: Ana Bacellar

Aos que têm restrição à lactose, mas ainda gostam de um picolé de aspecto mais cremoso, Helô Bacellar também mostra como preparar um de coco, com uma dica especial para deixar o açúcar na medida: após o congelamento, a receita fica com o dulçor atenuado, então é recomendado adoçar um pouco mais a massa da sobremesa caso você queira um resultado mais adocicado.

Receitas com frutas do inverno

Receitas doces com frutas do inverno. Foto: Felipe Rau/Estadão

Cada estação do ano tem a sua coleção de frutas que estão em época - abundantes, mais em conta e em condições ótimas, as frutas do inverno podem render boas sobremesas. Clique aqui para conferir a nossa coleção de doces fáceis de fazer com esses ingredientes.