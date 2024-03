Festival de comida mexicana acontece neste fim de semana em SP; veja detalhes

Neste fim de semana acontece na Avenida Paulista, em São Paulo, o Festival de Comida Mexicana. O evento acontece junto ao Mercado Místico, que está na sua 13ª edição, segundo o site São Paulo Secreto.

Com entrada gratuita, o festival será realizado no Club Homs, ao lado do metrô Brigadeiro. Cinco restaurantes renomados vão servir delícias típicas da culinária do México e prometem uma experiência única.

La Mexicana, Santo Patron Sampa, El Tambo Bar, Point Vip Mexicano e Rancho Mexicano foram os escolhidos e o cardápio inclui desde uma grande seleção de tacos e burritos até o famoso hot dog mexicano.

O menu ainda conta com opções vegetarianas para que todos possam aproveitar o evento. Além da comida, também serão oferecidas bebidas típicas, como a Margarita Frozen.

O Festival de Comida Mexicana faz parte da 13ª edição do Mercado Místico, que neste ano contará com cerca de 120 expositores. O evento ainda terá atividades gratuitas, que incluem palestras e workshops.