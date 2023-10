Festival de gastronomia e arte acontece neste feriado prolongado; confira a programação

Entre os dias 12 e 14 de outubro, a cidade de Piúma, no Espírito Santo, o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida será marcado por muita música, comida e empreendedorismo através do Festival Piúma, Gastronomia e Arte. O evento voltado para todos os públicos tem entrada gratuita e acontece na Avenida Beira-Mar, entrada da Ilha do Gambá.

As atrações gastronômicas serão comercializadas a preços populares, e os visitantes poderão encontrar pratos a partir de R$ 12. Segundo informações do Portal 27, porções individuais de risoto de camarão estarão a R$ 30, já porções de 500 gramas de costela bovina assada com batata ou mandioca, R$ 50. Quem prefere comida oriental pode experimentar opções que vão de Yakisobas a Hots Filadélfia por preços que variam entre R$ 35 a R$ 65.

Além disso, os visitantes poderão experimentar doces, cervejas artesanais e petiscos. O festival também promove o empreendedorismo local através da exposição de artesanatos feitos por artesões e catadores da região, que também poderão destacar seus trabalhos no Desfile de Artesanatos de Conchas.

“Cada detalhe foi pensado para receber os visitantes e proporcionar uma experiência gastronômica e turística que o Instituto Panela de Barro consegue proporcionar durante os Festivais. Preservando o compromisso com a sustentabilidade, conectando o ambiental, social e o corporativo. E o maior legado que os festivais têm criado nos municípios é a organização da oferta turística, ampliando a conexão entre os negócios, além de servir como indicador na condução dos investimentos voltados para o turismo da região”, afirma o diretor do Instituto Panela de Barro e organizador do evento, Eduardo Destefani.

Confira a programação:

Quinta-feira (12)

Local: Portal da Ilha do Gambá

18h – Abertura da Praça de Alimentação

O Melhor da gastronomia de Piúma (Burger e braseiro, frutos do mar, carnes, petiscos, confeitaria e doces)

Circuito Capixaba de Cervejas

Espaço Artesanal – Agroindústria Artesanal, Artesanato de Conchas, confeitaria, doce e outras delícias.

Palco Conchas

20h – Show com Banda Mofo (MPB e Rock Nacional)

22h – Luau do Casanova (Música Capixaba)

Sexta-feira (13)

Local: Portal da Ilha do Gambá

18h – Abertura da Praça de Alimentação

O Melhor da gastronomia de Piúma (Burger e braseiro, frutos do mar, carnes, petiscos, confeitaria e doces)

Circuito Capixaba de Cervejas

Espaço Artesanal – Agroindústria Artesanal, Artesanato de Conchas, confeitaria, doce e muitas delícias

Espaço Cozinha

18h – Aula-show com o chef André Morais, do Perto da Brasa – Petiscos & Espetos

19h – Aula-show com o Chef Alessandro Eller do Instituto Panela de Barro

Palco Conchas

20h – Show com Nino do Val – (MPB, Músicas Capixabas)

22h – Show com a Banda Of5 – (Clássicos do Rock)

Sábado (14)

Local: Portal da Ilha do Gamba

15h – Abertura da Praça de Alimentação

O Melhor da gastronomia de Piúma (Burger e braseiro, frutos do mar, carnes, petiscos, confeitaria e doces)

Circuito Capixaba de Cervejas

Espaço Artesanal – Agroindústria Artesanal, Artesanato de Conchas, confeitaria, doce e muitas delícias

Espaço Cozinha

17h – Aula-show com o chef Cláudio Fontoura – Gaúchos Rancho

18h – Aula-show com o chef Marcelo Carvalho – Divino Sabor Cafeteria e Bistrô

Palco Conchas

15h – Show Nana Nunes Acústico (Samba o melhor da MPB)

19h – Desfile com o Artesanato em Conchas

21h – Show Marcos Bifão (Música Brasileira)

23h – Show Nano Vianna (Releitura – Rock Nacional)

