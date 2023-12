Festival Gastronomia Preta: conheça o campeão da edição na categoria confeitaria

Ao final de novembro, entre os dias 26 e 27, o Centro Cultural do Banco do Brasil no Rio de Janeiro, junto à Praça da Pira, receberam a segunda edição do Festival Gastronomia Preta, que contou com uma programação diversa e premiou os maiores destaques do ano na área.

Na categoria Confeitaria, o campeão da vez foi o chef Vinicius Santos, com sua sobremesa encantadora, uma tartalete de chocolate com laranja que simboliza parte de sua trajetória profissional.

Aos 30 anos, o chef atua na confeitaria do Hotel Hilton Copacabana elaborando receitas glamurosas, como a rabanada de brioche com lascas de amêndoa, servida nas festas de final de ano. No entanto, sua carreira foi iniciada de uma forma diferente.

Antes de tornar-se chef, Vinícius teve seu primeiro contato com a cozinha profissional cumprindo a função de steward (isto é, limpando e organizando equipamentos e louças de cozinha), e foi notado pelo chef argentino Pablo Ferreyra, que o promoveu para o cargo de 1º Confeiteiro, conforme aponta a agência de notícias e comunicação Alma Preta.

Vinicius Santos também compartilha suas experiências e estudos em aulas voltadas às pessoas pretas e pardas do Rio de Janeiro por meio do projeto Pretonomia, administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

