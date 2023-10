Guia Michelin: o que marca de pneus tem a ver com a alta gastronomia no mundo todo?

Um dos maiores reconhecimentos do ramo gastronômico são as estrelas atribuídas pelo Guia Michelin, que há mais de 100 anos avalia restaurantes do mundo todo. E se você for um pouquinho mais ligado aos detalhes, deve ter notado que o nome ‘Michelin’ não é incomum; na verdade, é uma das marcas mais lembradas de primeira assim que se fala da área automobilísitica por produzir pneus.

Sim, o Guia realmente pertence à produtora de pneus. E o que um selo da indústria de carros tem a ver com a gastronomia? Para entender o caso, temos que voltar quase dois séculos. A empresa Michelin foi fundada em 1889, na França, em uma época em que havia pouco menos de 3 mil carros no país. Então, com o intuito de impulsionar a venda de automóveis e, como consequência, de pneus, os co-fundadores lançaram um guia de viagens na estrada sob o nome ‘Guia Michelin’.

No livro, além de rotas e destinos para visitar, eram registradas indicações de hotéis e restaurantes ao longo das edições lançadas. Isso foi crescendo e exercendo influência nos estabelecimentos com o passar dos anos, e desde a década de 1920 uma equipe de inspetores anônimos são enviados para avaliar os lugares.

Ainda no mesmo período o sistema avaliativo foi padronizado e passou a dar as famosas e cobiçadas estrelas aos restaurantes de alta pontuação. O Guia tornou-se best seller e hoje atua em três continentes, averiguando mais de 30 mil estabelecimentos, conforme aponta o site oficial Michelin Guide.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades gastronômicas através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.