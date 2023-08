Fogo alto ou baixo? Entenda como preparar um bom churrasco

Às vezes, no preparo das carnes no churrasco, o churrasqueiro pode ficar na dúvida entre deixar o fogo alto para “assar as carnes mais rápido”, ou o fogo baixo para “assar com mais calma”. Pensando nisso, o chef Fábio Lazzarini respondeu para o Paladar qual a melhor forma de preparo.

O chef conta que economizar no carvão, deixando o fogo mais baixo, fará com que os churrasqueiros passem nervoso durante o preparo. Para as carnes chegarem no ponto e com crosta crocante, a grelha deve estar bem quente e a brasa forte.

Essa, e outras dicas, podem ser conferidas aqui.