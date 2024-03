Frutos do mar e buffet à vontade: conheça diferentes feijoadas do Jardim Paulista

A matéria de Matheus Mans destaca 12 estabelecimentos em diversas regiões de São Paulo que oferecem feijoada. Entre eles, há dois lugares no Jardim Paulista que contribuem para a reputação da região pela sua qualidade gastronômica. Saiba mais.

No Dalmo Bárbaro, situado na Rua Gironda, o prato se destaca por sua singularidade. Considerada uma feijoada do mar, ela inclui ingredientes como camarão, feijão branco, peixe, polvo, lula e outros, sendo servida para duas ou três pessoas.

Já no Nonno Ruggero, há um grande buffet que oferece os elementos da feijoada separadamente. Ao pagar o valor, o cliente pode se servir à vontade, escolhendo entre os ingredientes tradicionais e opções mais incomuns. O restaurante está localizado no primeiro andar do Hotel Fasano.