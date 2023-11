Alerta de delícia: Speranza celebra 65 anos com sabores de pizzas exclusivas; saiba mais

Nesta terça-feira (07) a tradicional Pizzaria e Cantina Speranza, com unidades nos bairros Bixiga e Moema, incluiu em seu cardápio os mais novos sabores de carbonara e atum fresco para comemorar 65 anos de fundamento.

As opções são criações do chef Francesco Tarallo e são feitas com massa de estilo napolitano, assada em forno a lenha e com longa fermentação natural. A carbonara (R$ 100) é composta por ingredientes como mussarela fresca, parmesão ralado, gemas de ovo, panceta artesanal e pimenta do reino.

Já a pizza de atum (R$ 110), batizada de tonno fresco, leva mussarela fresca, lascas de atum fresco cozido, fatias de cebola roxa, pedaços de cogumelo paris e coberta com molho pesto.

No decorrer de novembro outros sabores serão apresentados, e os clientes, depois de experimentar, poderão votar nas novidades favoritas através de um formulário online, que pode ser acessado clicando aqui. Os sabores com maior quantidade de votos entrarão permanentemente no cardápio da Speranza.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.