Guia de Páscoa: as melhores barras de chocolate branco segundo especialistas

A época de Páscoa finalmente chegou e trouxe com sigo a tradição dos ovos de chocolate, bombons e barras.

Quem é fã do doce sabe que entre as preferências está o chocolate branco, adorado por muitos, mas criticado por outros que dizem não ser chocolate de verdade. Em busca de justiça, o Paladar decidiu testar as barras de chocolate branco mais encontradas nos supermercados.

Para isso, um time de jurados foi convidado a provar às cegas 12 amostras, todas de chocolate branco puro, sem adições como frutas, castanhas ou flocos de arroz. A receita poderia abarcar, no máximo, baunilha para aromatizar, já que as opções industrializadas costumam usar o aroma artificial.

Na avaliação, os especialistas levaram em conta aspecto visual, aroma, textura e sabor. Ao fim da degustação, o júri definiu um tip 3 com as melhores marcas e concluiu que o chocolate branco da Luisa Abram é a melhor do mercado.

As melhores barras de chocolate branco

Luisa Abram Mestiço Danke

