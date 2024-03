Juliana Aquino redefine a arte do chocolate

A gastronomia, na maioria das vezes, costuma destacar o trabalho de homens quando se trata de grande personalidades, mas o setor também tem uma grande quantidade de mulheres brilhantes e, neste Dia da Mulher, o Paladar resolveu exaltar elas, como Juliana Aquino, sócia-proprietária da Baianí Chocolates.

Ela contou ao Paladar que seu grande orgulho foi ter dado o primeiro passo, quando desistiu da carreira de cantora aos 48 anos e iniciou a faculdade e outros cursos para entrar no setor da gastronomia.

O sucesso na culinária foi tanto, que antes mesmo de a Baianí tomar forma de fato, duas barras de chocolate produzidas por Aquino foram premiadas. “Foi muito significativo, porque deu o sinal do início dessa nova empresa”, afirmou.

Outra grande vitória aconteceu junto com o chef Rodrigo Oliveira, que recebeu as barras de chocolate da marca e se apaixonou. “Hoje, a gente tem orgulho em dizer que os chocolates do Mocotó e do Balaio, restaurantes do Rodrigo, são Baianí”, disse.

Segundo ela, ser mulher contribui imensamente em sua profissão. “A gente tem os cinco sentidos potencializados e temos noção do que eles significam de forma muito natural. Trabalhar com gastronomia e, principalmente, com cacau e chocolate exige uma sensibilidade gigantesca para analisar aromas, sabores e cores”, concluiu.

Para conhecer histórias de outras mulheres inspiradoras do meio gastronômico e como fazem diferença no setor, leia a matéria completa.