Quer visitar um restaurante com duas estrelas Michelin? Conheça o Oteque

O Guia Michelin é um dos avaliadores gastronômicos de maior renome no mundo, e contempla os restaurantes que passaram por sua aprovação com uma estrela a cada edição.

Sua última passagem pelo Brasil foi em 2020, agraciando dez restaurantes com uma estrela e três pela segunda vez, que agora acumulam duas estrelas Michelin. Um deles é o Oteque, estabelecido no Rio de Janeiro sob a batuta do chef Alberto Landgraf.

Com o retorno do Guia Michelin para uma nova edição nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro em março de 2024, a casa pode alcançar sua terceira estrela, ganhando ainda mais influência. Em entrevista ao jornal O Tempo, Landgraf destacou a importância do reconhecimento:

“Ser contemplado pelas estrelas tanto no Epice quanto no Oteque foi muito positivo para as duas casas, mas também para o país como um todo, pois fomentou o turismo aqui no Brasil e atraiu muitos estrangeiros, no meu caso do que pude avaliar para o Rio de Janeiro. Ajudou muita gente, e não só os restaurantes, mas outras áreas relacionadas ao turismo, como a hospitalidade, comércio local, hotéis etc. E agora, com o Michelin na Argentina, temos um questionamento se continuará influenciando na mesma proporção que antes”.

Além do reconhecimento pelo Guia, Landgraf também carrega o título de chef do ano pelo Rio Gastronomia 2022, e o Oteque, especializado em frutos do mar, ocupa a 12ª posição na lista de melhores restaurantes da América Latina.

