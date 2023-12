Guia prático para o Natal: saiba como descongelar o peru com perfeição

Faltam apenas duas semanas para uma das festas mais esperadas do ano, o Natal, e com ela vem a correria e toda a organização entre amigos e familiares para a ceia que já faz parte da tradição da maioria dos brasileiros, com sobremesas, saladas, farofas e o principal: o peru.

O prato que é a estrela da celebração é uma herança dos povos originários do México, que costumavam consumir a ave, e a sua popularização no Ocidente se deu a partir do contato com colonos espanhóis.

Hoje, existem muitos modos diferentes de preparar o peru, mas, ainda assim, existem alguns pontos em comum que, quando executados, resultam em uma carne saborosa. Um dos casos é o cuidado que se deve tomar para descongelar a peça, afinal a falta de atenção ou de tempo adequado ao processo pode estragar o alimento.

Para evitar esse desperdício, o chef do Brodo Restaurante, Marcelo Vaz, dá a dica: deixar o peru congelado por 48 horas antes do preparo na parte mais baixa da geladeira. Para conferir detalhadamente essa e outras dicas do chef, leia na íntegra a matéria ‘Peru de Natal perfeito: aprenda as melhores receitas e técnicas, por Felipe de Paula, disponível aqui.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.