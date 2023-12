Heineken abre fábrica para visitas no final de ano; saiba como participar

Neste final de ano, entre os dias 12 e 29 de dezembro, o público cervejeiro pode usufruir de uma experiência através do Inside the Star, iniciativa do grupo Heineken, que promove visitas guiadas à fabrica localizada em Jacareí (SP).

Lá, os visitantes farão uma trilha pelo processo produtivo da Heineken em um tour interativo e multissensorial repleto de curiosidades acerca do mundo da cerveja. Haverá, também, uma sessão de degustação harmonizada com aperitivos natalinos, como o panetone tradicional, conforme aponta o portal Guia da Cerveja.

A visita tem aproximadamente duas horas de duração e é aberta para todos os públicos acima dos 18 anos de idade. A entrada custa R$ 35 por pessoa, e para estudantes e idosos acima de 60, existe a opção meia entrada, pelo valor de R$ 17,50.

Para mais informações ou para adquirir os ingressos, acesse o site oficial do Inside the Star, disponível aqui.

