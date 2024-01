Henrique Fogaça dubla chef de cozinha tatuado em nova animação

O chef e jurado do MasterChef Henrique Fogaça dublou o filme infantil “Patos!”, da Universal Pictures em parceria com a Illumination. No longa, ele dá voz a um chef de cozinha exigente e tatuado - mas qualquer semelhança é mera coincidência.

“Esse personagem foi bem divertido de dublar, pois temos algumas semelhanças na aparência e personalidade”, contou Fogaça ao Sopa Cultural.

O longa conta a história de uma família de patos Mallard que resolve embarcar em uma aventura para a Jamaica tropical.

O chef ainda destacou a importância das animações para as crianças e disse que suas filhas adoram esse tipo de produção. “Minhas filhas Maria Letícia e Olívia adoram filmes lúdicos com muitos movimentos, cores e barulhos. Amo observá-las interagirem com esses estímulos e, agora, ainda perceber que o pai delas está lá dentro!”, comentou.

“Patos!” ainda conta com a participação de Ary Fontoura, Claudia Raia e Danni Suzuki na dublagem. O filme já está disponível nos cinemas de todo o Brasil. Assista ao trailer abaixo: