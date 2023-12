A segunda temporada com participantes com mais de 60 anos do MasterChef+ chegou ao fim no dia 26 de dezembro e coroou a dupla Maria do Carmo e Eduardo como os grandes campeões da edição. Para matar a saudade de todos os momentos marcantes, separamos três vídeos de Henrique Fogaça no programa. Confira:

“Mão forte” de “segurar panela”

A grande campeã da temporada Maria do Carmo começou o programa com um momento também muito especial. Na fase de classificação, ela protagonizou um dos momentos mais marcantes de Fogaça.

Massagista terapêutica, a participante fez massagem nas mãos do jurado a pedido do próprio. Enquanto fazia a massagem, surpreendeu-se com a força das mão do chef, exclamando “mão forte” com lágrimas nos olhos.

Fogaça, então, respondeu com tom orgulhoso: “De segurar panela”. Saiba mais sobre esse momento aqui e veja o vídeo completo.

“A gente pensa diferente aqui”

Na avaliação do prato de Cláudio, Fogaça fez o coração do participante quase sair pela boca com uma brincadeirinha do bem. Enquanto os outros jurados Helena Rizzo e Erick Jacquin consideraram o prato “bom” e “muito bom”, respectivamente, o terceiro membro do júri disse discordar dos colegas.

Essa declaração deixou todos os presentes aflitos, mas o chef finalizou dizendo “como a gente pensa diferente aqui, eu acho que seu prato está excelente”, emocionando Cláudio que declarou: “Eu já sou chorão por natureza, então a emoção vem, não tem jeito”. Veja o momento na íntegra aqui.

“Engraçadinho, fazendo piada, né?”

A interação do chef com a outra metade da dupla campeã, Eduardo, também marcou a edição. Faltando um minuto para o tempo de prova acabar, Fogaça chamou a atenção do competidor que respondeu com um “oi?”.

O chef, então, mostrou revolta com a resposta calma demais para a situação. Para arrancar boas risadas dos jurados, Eduardo fingiu desespero com um grito bem humorado. A resposta de Fogaça a isso foram risadas e a frase: “Engraçadinho, fazendo piada, né?”. Veja o vídeo na íntegra.