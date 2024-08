Henrique Fogaça sempre quis ser pai? Chef relata experiência com primogênita

Ainda em clima do Dia dos Pais que aconteceu neste domingo, 11, o chef de cozinha, Henrique Fogaça, compartilhou, acerca de um mês em seu canal no Youtube detalhes, sobre o nascimento da filha mais velha, Olívia. Durante o começo do vídeo, o jurado do MasterChef Brasil afirmou que não esperava ter filhos.

O chef relembrou que na época estava completamente envolvido com o trabalho, então a notícia foi uma surpresa. Além disso, ele e a esposa, Fernanda, já estavam juntos há mais de 18 anos quando ela descobriu que estava grávida em 2006. “Foi algo muito surreal! Só quem é pai sabe o sentimento que a gente tem pelos filhos”, destacou Fogaça.

Em outro momento Fogaça, disse que praticamente toda a gravidez ele esteve ansioso, mesmo com a correria do dia a dia. O chef ainda contou detalhes do dia que Olivia nasceu. “Olívia nasceu de tarde. Quando o médico tirou a Olívia, ela não chorou. Não me liguei na hora. Senti aquela felicidade! Só depois que soubemos que a Olívia nasceu com uma alteração genética. Ela teve um problema respiratório, ficou incubada. A partir daí, tivemos aquele olhar com mais cuidado para a Olívia, para saber o que ela tinha”, compartilhou Fogaça.

Na sequência, Henrique falou mais sobre o orgulho que sente da primeira filha. “Sou muito feliz. Só tenho a agradecer por ter a Olívia na minha vida. Ela me ensina muito nas pequenas coisas: um sorriso, um olhar… Ela é minha princesa, meu anjo”, disse.

Além de Olivia, Fogaça tem mais dois filhos, João e Maria Letícia.

PUBLICIDADE

Assista

MasterChef Brasil

Quer ver mais do Henrique Fogaça? O MasterChef Brasil vai ao ar toda terça-feira às 22h30 na tela da Band. No último episódio, Larissa foi eliminada do programa. Quer saber tudo que acontece? Confira aqui no Paladar.