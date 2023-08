Iggy Azalea: descubra quais são os pratos favoritos da rapper

A rapper australiana Iggy Azalea, conhecida pelo hit “Fancy” com Charli XCX, revelou sua paixão por frango em uma entrevista. Ela, inclusive, sonha em abrir uma filial do Pollo Tropical, famosa rede de restaurantes especializada em frango, em Los Angeles.

Durante o podcast Fitzy and Wippa, a cozinheira pessoal de Iggy, Maria, ao ser questionada sobre o prato favorito da rapper, respondeu: “Sua refeição número um, vamos ver... purê de batatas com molho e frango”.

Iggy Azalea chega ao Brasil em setembro deste ano para se apresentar no festival The Town, que acontecerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Seu nome é um dos destaques do lineup, ao lado de Bruno Mars, Post Malone, Liam Payne, entre outros.