Roteiro do hambúrguer: onde estão os melhores sanduíches em São Paulo?

Uma pequena peça de carne com queijo derretido entre duas fatias de pão forma um dos lanches mais conhecidos ao redor do mundo, o hambúrguer. Isso tanto é verdade que é possível encontrar em estabelecimentos alimentícios a poucos quilômetros da sua casa, seja em redes de fast-food, lanchonetes ou hamburguerias artesanais, que têm dividido cada vez mais espaço com as pizzarias de bairro.

Com tantas opções, ainda mais na modalidade delivery, encontrar hambúrgueres de qualidade com um gasto que realmente valha a pena pode ser um grande desafio.

Pensando em auxiliar você, consumidor, a fazer as melhores escolhas que o Paladar reuniu onze especialistas para elaborar um ranking com os estabelecimentos que oferecem os sanduíches mais saborosos da cidade de São Paulo.

Para elaborar a lista, cada um dos jurados apontaram 10 de suas hamburguerias favoritas, e os nomes mais recorrentes entre eles alcançaram as posições mais elevadas. Dessa forma, foram elencadas 13 hamburguerias espalhadas pelos bairros paulistas, formando um roteiro para os amantes do lanche.

Em primeiro lugar ficou o Z Deli, localizado na R. Francisco Leitão, 16, Pinheiros. (11)23052200. (dom. a 5ª, 12h às 00h e 6ª e sáb. 11h às 00h). Em segundo lugar, ficou o Pão com Carne, localizado na R.Joaquim Floriano, 595, Itaim Bibi. 11h30 às 23h (fecha dom.). Quem conquistou o terceiro lugar foi Patties, que fica na R.dos Pinheiros, 476, Pinheiros. 12h às 23h.

Caso tenha interesse em descobrir a lista completa, além da avaliação e das sugestões do júri, leia na íntegra a matéria ‘Especialistas elegem os 13 melhores lugares para pedir hambúrgueres e outros sanduíches em São Paulo’, por Helena Gomes, disponível aqui.