Jacquin compartilha detalhes da sua exclusiva ceia de Natal

O chef Erick Jacquin, que é jurado do MasterChef, revelou que neste ano não passará o Natal na França, na pequena Dun-sur-Auron, com a família.

Jacquin revela que o Natal na França e no Brasil é muito diferente e que prefere passar essa época do ano no seu país de origem.

Segundo o chef, o costume em sua terra natal é comer frutos do mar nas festas de fim ano. “Na França, lagosta e outros frutos do mar são comidos no Natal por causa do preço, você tem que colocar as mãos na carteira. É o prazer que muitas vezes é oferecido apenas nas festas de fim de ano”, explicou.

Jacquin comprou Lagostins, atum fresquíssimo para um carpaccio e caviar. “O que eu mais gosto é o caviar, eu sei que é o mais caro também, mas eu adoro”, contou.

Sendo chef de cozinha, no Natal não é diferente, é ele quem prepara a comida, com ajuda da família, é claro. Seus lagostins cozidos no vapor são servidos entre lâminas de batata e saladinha de banana com ervas. O caviar deve finalizar os ovos mexidos e um peixe ao molho de vinho branco.

Em seguida, vem o cordeiro ao molho rôti e, para adoçar, a sobremesa é uma massa de mil-folhas recheada com um diplomate (um creme inglês suavizado com chantili).

