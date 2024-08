Pode lavar os ovos? Entenda cuidados com este ingrediente

Todo mundo gosta de evitar erros na cozinha, até porque todo cuidado com o que digerimos é pouco. No caso do ovo, as dúvidas acerca das mais pequenas situações estão sempre na boca do povo. Por isso, o Estadão falou com especialistas sobre o assunto para facilitar a vida de quem ama esse ingrediente por conta da sua versatilidade nos pratos.

Uma questão recorrente sobre a casca protetora da gema é se deve ou não lavar. De acordo com o Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC/Food Research Center) da Universidade de São Paulo (USP), a resposta correta é não. Isso porque a casca já possui uma película natural, como o nome de “cutícula”. Ela é a responsável em proteger o interior do produto. Quando lavamos, essa película se retira e água empurre as bactérias que estão do lado de fora para o interior do alimento.

Aprenda que há uma alternativa para você que quer lavar seu ovo. A pesquisadora Emília Maria Lima, doutora em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo (USP) deu a dica de você lavar o ingrediente apenas no momento que for preparar para o consumo. Caso, você o compre direto de um produtor, apenas limpe o excesso com um papel toalha.

Como armazenar os ovos na geladeira?

ovo Foto: JYPIX/Adobe Stock

Outra dúvida acerca com os cuidados que devemos ter com os ovos é posso guardá-lo na porta da geladeira? A recomendação dos especialistas é que não! O local passa a ideia de que é o ideal, porém, ele se torna perigoso no momento do abre e fecha da geladeira. Além disso, essa oscilação pode afetar a qualidade dos ovos, acelerando a sua deterioração e favorecendo o crescimento de bactérias.

Dicas de organização

A melhor maneira de guarda seus ovos é em m recipientes limpos, como potes plásticos, por exemplo, ou nos suportes específicos para esse fim que vêm na geladeira, desde que não estejam fixados na porta. Mas, se você é do tipo que aprecia seu refrigerador super organizado conheça algumas técnicas japonesas para organizar a geladeira e combater o desperdício. A matéria completa está neste link.

Ovo poché, para quem gosta de tempero

Os ovos poché do Botanikafe, servidos com pão de fermentação natural, presunto de Parma e molho hollandaise. Foto: Bruno Geraldi Foto: Bruno Geraldi

Agora vamos para as receitas! Começando com uma alternativa diferentona, nesta receita você aprende a maior luta dentro da cozinha: deixar a gema mole. Veja o passo a passo completo neste link.

Como fazer o omelete perfeito

FR31 SÃO PAULO 09/08/2011 - OE PALADAR - Fotos gerais do ambiente do Sofá Café.Na foto omelete de espinafre acompanhado de saladinha da casa .FOTO: FELIPE RAU/AE Foto: Felipe Rau/AE

Uma receita de apenas três ingredientes, que tem o ovo como grande estrela, pode parecer super simples. Mas, existem algumas dicas que você precisa seguir para chegar em uma massa cremosa por dentro e lisinha por fora. Ficou curioso? Veja mais neste link.