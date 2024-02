O chef confeiteiro Lucas Corazza fez uma parceria com a Mil Confeitaria e a gelateria Artisano para criar um doce que une crocância, cremosidade e inovação. Inspirado pela tradicional receita francesa do palmier, transformou a sobremesa em um cone recheado de gelato de doce de leite.

Disponível por tempo limitado, o Milnetto está disponível para compra até o dia 30 de março e você pode garantir o seu nas lojas da Mil Confeitaria ou pelo delivery da Artisano. Em ambos os lugares, é possível comprar um kit com cinco cones para rechear e um pote de 500 ml com o gelato Dulce de Leche, no valor de R$ 115. Na Mil, você também pode se deliciar com uma unidade montada na hora por R$ 18.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Lucas Corazza destaca: “Aqui, a brincadeira é com as texturas. É deixar o ‘croc’ ser o protagonista”, referindo-se à crocância deliciosa do novo doce.

