Chocolate dá sempre uma alegria no coração, né? A Páscoa é o período perfeito para os chocólatras, é tempo de se deliciar com os vários ovos disponíveis no mercado e em lojas especializadas.

Para quem tem restrições alimentares, como intolerância à lactose, não precisa ser diferente. Selecionamos três marcas com ovos zero lactose para você se deliciar nesta Páscoa sem medo de ser feliz.

Cacau Vanilla

Especializada em doces veganos, a Cacau Vanilla tem um catálogo de Páscoa bem completo para 2024, sem nenhum produto com leite, glúten, soja e açúcar refinado. Há ovos de Páscoa de colher, com 300 gramas, cada um sai no valor de R$ 159 a R$ 179, incluindo sabores como cookies, avelã e brigadeiro. Há também os recheados, com direito a ovo de pink lemonade (R$ 257, com 430 gramas) e prestígio (R$ 237, com 370 gramas), por exemplo.

A loja também tem “ovos premium”, como o “O Cacau”, um ovo no formato da fruta que dá origem ao chocolate recheado de trufa e geleia de maracujá. Esse sai por R$ 287, com 430 gramas.

Você pode garantir esse ovo de Páscoa no site do Cacau Vanilla.

Cacau Show

A Cacau Show tem sua linha de ovos Bendito Cacao que não contém lactose. Um dos ovos é o Bendito Cacao 70%, com 360 g e no valor de R$ 79,99, e, além de zero lactose, o outro também é vegano: Bendito Cacao vegano 65%, com 160 g a R$ 59,99.

Eles estão disponíveis para compra no site da Cacau Show.

Linea

A Linea possui ovos zero açúcar de diversos sabores e, entre eles, um produto zero lactose com 180 gramas. O sabor disponível é o ao leite.

No site do Carrefour, o ovo de Páscoa sai no valor de R$ 53,89.