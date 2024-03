Quais os riscos de fazer doce de leite na Aifryer?

A matéria de Giulia Howard, com dicas fornecidas por Jacques Krause, diretor de produtos e comércio exterior da Mondial, aborda a importância do uso seguro da airfryer. Entre as advertências destacadas, está a orientação de não fazer doce de leite neste eletroportátil.

Embora seja permitido fazer doce de leite na panela de pressão, simplesmente colocando a lata de leite condensado e imergindo em água, a pressão gerada pelo enlatado devido à temperatura dentro da airfryer pode resultar na explosão do produto.

Portanto, para evitar riscos de segurança, é aconselhável não utilizar produtos enlatados neste tipo de panela, assim como aqueles que precisam estar submersos em água durante o cozimento, como pontua o especialista. Leia o conteúdo na íntegra.