Macarrão: qual é a 2ª melhor marca do tipo grano duro segundo especialistas?

Com o intuito de auxiliar o consumidor a adquirir uma massa de qualidade para a macarronada do final de semana, o Paladar reuniu cinco especialistas para avaliar dez marcas de macarrão tipo grano duro disponíveis no mercado.

As amostras foram preparadas com um molho de tomate artesanal temperado apenas com algumas folhas de manjericão e sal, e foram avaliados aspectos como textura, performance durante o cozimento, performance na mistura do molho, sabor e aparência.

Após a degustação, um ranking foi montado, e a massa da marca De Cecco por poucos detalhes não alcançou a primeira posição, ficando atrás apenas do produto fabricado pela Giusseppe Ferro. O grano duro classificado em segundo lugar apresentou uma textura muito macia, com bela coloração após o cozimento e alta capacidade de absorção do molho, e, claro, muito saborosa.

Confira o ranking completo, bem como os detalhes da avaliação dos jurados na matéria ‘Qual é o melhor macarrão grano duro do mercado?’, por Chris Campos, disponível aqui.

Receitas testadas e aprovadas

