MasterChef 2023: chef Helena Rizzo faz comentário ambíguo sobre prato e diverte colegas

No episódio da última terça-feira (22), o MasterChef 2023 recebeu sete participantes icônicos de temporadas anteriores para cozinhar os pratos responsáveis por suas eliminações em um duelo contra os cozinheiros da edição atual.

Mohamad, da primeira temporada, foi escolhido por Ana Carolina, e juntos disputaram a aprovação dos jurados pela melhor língua de boi.

O decorrer da prova proporcionou momentos de descontração. Jacquin foi perguntar à dupla como estava o ponto da carne e Helena Rizzo aproveitou o gancho para fazer um comentário sugestivo. “Uma língua dura nunca é muito bom, né? Nem para comer, nem para beijar, nem para outras coisas”, disse a chef arrancando risadas no estúdio, de acordo com o Band.com.

Ao final do primeiro desafio da noite, Mohamed foi quem apresentou o melhor prato do duelo, ganhando os votos de Helena e Jacquin. Ana Carolina teve de enfrentar a segunda prova, conduzida por Alex Atala, mas escapou da eliminação e permanece mais uma semana no jogo.

Veja a avaliação dos chefs sobre as duas receitas de língua de boi: