MasterChef 2023: próximo episódio terá participação de Alex Atala; saiba como será a prova

O próximo episódio de MasterChef, que vai ao ar na terça-feira (22), às 22h30, traz dinâmicas interessantes. A primeira prova da noite surpreende convidando os ex-participantes Mohamad e Estefano, 1ª temporada; Raquel e Fernando, da 3ª; Yuko, da 4ª; Evandro, da 5ª; e Paraskevi, da 9ª, para disputarem com os sete competidores da edição atual.

Os cozinheiros terão de escolher rapidamente quem enfrentar e, então, reproduzir as receitas que eliminaram os ex-MasterChefs em suas respectivas edições. Essa será a oportunidade dos antigos participantes mostrarem o quanto evoluíram, ao mesmo tempo em que os atuais podem se destacar e conquistar uma vaga no mezanino.

Para a segunda prova, que eliminará algum cozinheiro do jogo, os participantes terão de elaborar receitas com as sobras de comida que estavam presentes na geladeira de um dos maiores chefs do mundo, Alex Atala, segundo informações do Band.com.

O chef já participou do reality em outras temporadas e, desta vez, ministrará uma aula de reaproveitamento abordando o consumo consciente e a luta contra o desperdício em um país onde boa parte da população vive em insegurança alimentar.