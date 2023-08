MasterChef 2023: confira quem foi o destaque positivo da última prova eliminatória

As provas do MasterChef 2023 têm sido cada vez mais acirradas e eletrizantes, e nesta terça-feira, 22, não foi diferente. No primeiro desafio da noite, os competidores da 10ª temporada tiveram de duelar contra sete icônicos participantes de edições anteriores para ver quem entregava o melhor prato e se safava da etapa eliminatória.

Danilo disputou o melhor ceviche contra Yuko, cozinheira da 4ª temporada, mas infelizmente não teve um resultado muito bom, caindo mais uma vez na prova eliminatória.

Já no segundo desafio da noite, o jogo mudou para Danilo. A prova baseada na aula do chef Alex Atala sobre consumo consciente e como reaproveitar alimentos que sobram na geladeira rendeu ao competidor o prato chamado “soboro de ontem”, de maior destaque, feito com arroz, cogumelos, ovos, bacon e frango - ingredientes que haviam sobrado de três pratos rápidos feitos por Atala, de acordo com informações do Band.com.