MasterChef+: Fogaça comenta hábitos de limpeza de Jacquin ao avaliar prato; assista

Foi ao ar nesta terça-feira (28) o segundo episódio do MasterChef+, cuja primeira prova da noite surpreendeu os competidores por meio da famosa Caixa Misteriosa que, quando aberta, revelou um ingrediente muito comum na alimentação brasileira: o arroz.

Os cozinheiros, então, foram incumbidos de agradar o paladar dos jurados com as receitas de bolinho de arroz (prato que já levou um amador à vitória) e arroz doce. Rachel, Monica, Ricardo e Maria do Carmo se destacaram no desafio e subiram ao mezanino, já Cláudio não se encaminhou bem com o prato doce.

“Essa é a pior pasta de dente que já provei na minha vida, viu? Porque tem gosto de pasta de dente, mas não tem a textura”, assegurou o chef Jacquin. Entrando na brincadeira sobre a saúde bucal do colega, que já dura algumas temporadas, Fogaça interveio afirmando que o jurado não gosta de pasta de dente e foi correspondido: “Eu nem escovo o dente. É sério, é verdade, é verdade”.

Receitas testadas e aprovadas

