MasterChef: eliminado explica por que não voltaria a participar do programa

Um participante da última edição do MasterChef+ revelou que não participaria novamente do programa. Elisiário, de 72 anos, participou da 2ª edição do reality em 2023, e contou que não entraria para competição novamente porque não tem planos de montar nenhum negócio que envolva gastronomia.

Atualmente ele tem um canal no YouTube, onde que ensina receitas. Segundo Elisiário, seu objetivo ao entrar no MasterChef era trazer visibilidade para este trabalho.

“Minha visão para o futuro não é montar nada, né, eu na verdade gostaria de ensinar, que foi objetivo maior que eu entrei no MasterChef. Como professor há muitos anos, eu faço isso no meu canal durante as minhas receitas, dizendo como se faz as coisas com calma e para que pessoas da idade como a nossa, idosos, e jovens também, continuem fazendo, que vão para a culinária, que façam um trabalho legal”, disse em bate-papo com o Band.com.br.

“Então, o meu objetivo ali, era esse tempo que eu tinha que me parece que foi o mais importante para que eu possa prosseguir esse objetivo meu do futuro. Incentivar muitas pessoas”, completou.