MasterChef+: Jacquin surpreende com anúncio do vencedor da noite

Uma cozinheira surpreendeu os jurados no 3º episódio do MasterChef+ e apresentou um prato inesquecível, conforme disso o próprio Erick Jacquin.

Na prova de eliminação do programa, que foi ao ar nesta terça-feira, 5, o desafio foi preparar um rocambole de carne recheado com um acompanhamento e um molho. Entre os participantes, Cida fez o melhor prato, segundo os jurados.

“Sempre tem uma coisa que chama mais atenção, um prato mais perfeito e mais gostoso, que a gente nunca esquece”, disse o chef francês ao anunciar a campeã da noite.

“Nunca vou esquecer a vinagrete”, afirmou o jurado se referindo ao molho lambão da participante, que nada mais é do que uma versão apimentada do tradicional vinagrete, de acordo com o Band.com.br.

Receitas testadas e aprovadas

