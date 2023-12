MasterChef+: participantes veteranos se provocam durante desafio natalino

Na última terça-feira, 5, foi ao ar o 3º episódio de MasterChef+ e, apesar do clima de Natal, a cozinha virou uma verdadeira guerra com o desafio em grupo de preparar biscoitos de Natal.

Para o alívio de muitos, dois ex-participantes da edição amadores, Gizele e Leonardo, ajudaram os atuais competidores na prova. Ambos sempre se deram bem nos desafios em grupo, mas também sabem se provocar. “Ai, ui, come biscoito com shoyu”, provocou a cozinheira se referindo ao colega, de acordo com o Band.com.br.

Na segunda parte do programa, a prova foi individual, sem a ajuda dos veteranos e com o peso da eliminação dupla. Os cozinheiros tiveram uma hora para fazer uma receita salgada com molho e acompanhamento.

Os participantes que acabaram deixando a disputa foram Elisiário e Ricardo. Os dois levaram a pior no desafio de preparar um rocambole de carne e entregaram o prato com a carne crua.

Receitas testadas e aprovadas

