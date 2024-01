MasterChef Profissionais: campeão da 4ª temporada sugere pratos para o Réveillon

Faltam apenas algumas horas para a comemoração do Réveillon, e caso você ainda esteja em dúvida acerca de quais pratos ou bebidas servir aos convidados na ceia, uma sugestão profissional pode ser de grande auxílio, não?!

A equipe do Band.com foi atrás do chef Diego Sacilotto, campeão do MasterChef Profissionais em 2022, para saber qual seria sua dica de ouro para a ocasião.

A aposta do campeão envolve assado de peixe, uma carne clássica para o Ano Novo, e um espumante saborizado com caju “para ficar tudo muito fresco e tudo muito brasileiro”, sugere o chef em vídeo.