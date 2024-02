Melhor cerveja puro malte do mercado é de marca alemã; conheça

A cerveja é uma das bebidas mais adoradas pelos brasileiros e cada pessoa costuma ter a sua favorita ou aquela que fez mais sucesso na temporada de verão. As cervejas puro malte, atualmente, estão entre a mais consumidas no país e, por isso, o Paladar decidiu testar as marcas mais vendidas nos supermercados.

Uma cerveja com o “selo” de puro malte leva malte de cevada em sua composição, portanto, trata-se de uma cerveja que não substitui o malte de cevada por outro tipo de açúcar, como o açúcar cervejeiro, o arroz ou o milho.

Para realizar o teste, foram convidados um time de sommeliers de cervejas. Eles provaram às cegas 13 marcas da bebida e avaliaram características como cor, estabilidade de espuma, brilho, aroma e, claro, sabor.

Os especialistas chegaram à conclusão que a Spaten é a melhor cerveja puro malte do mercado. A bebida da marca alemã foi considerada leve, fácil de beber, com boa estabilidade de espuma e amargor baixo, mas aparente. Equilibrada, com notas de cereais e levemente frutada. Uma cerveja mais fresca do que o esperado para um produto comercial, segundo os jurados.

Para saber quais são as outras marcas de cerveja que entraram na ranking e a opinião dos jurados sobre elas, leia a matéria completa.