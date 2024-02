Melhor cerveja sem glúten: qual foi o critério dos especialistas?

Encontrar cervejas sem glúten no mercado é uma tarefa um tanto difícil, visto que a indústria ainda não está totalmente preparada para atender ao público que tem intolerância (isto é, o público celíaco, que corresponde a 1% da população mundial, conforme aponta a OMS). Ainda assim, consumidores dessa versão da bebida têm acesso a uma pequena variedade de marcas, e para saber quais delas oferecem a melhor experiência o Paladar elaborou mais um teste.

Para essa edição, os especialistas Natanael Bertholo, curador de cervejas e dono de bar; Yumi Shimada, co-fundadora da Japas Cervejaria; Luís Celso Junior, jornalista e sommelier; e Kathia Zanatta, mestre cervejeira e sommelière, provaram às cegas amostras de seis selos diferentes.

As cervejas livres de glúten foram avaliadas em sete aspectos: aroma, persistência da espuma, retrogosto, carbonatação, sabor, aparência e facilidade para ser consumida (critério que leva o termo drinkability), e o resultado foi organizado em um ranking.

O primeiro lugar foi ocupado pela marca gaúcha Farrapos, que oferece uma Pilsen muito saborosa, bem encorpada, de amargor equilibrado, com boa carbonatação e aroma equilibrado de lúpulo e cereal. A lista com as demais colocações e avaliações pode ser conferida na matéria ‘Qual é a melhor cerveja sem glúten do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.