Melhor creme de leite do mercado é de marca italiana; conheça

Uma breve passada pelos corredores de um supermercado é o suficiente para se deparar com uma variedade considerável de marcas de creme de leite, e isso não é à toa, visto que o ingrediente faz parte de diversos pratos que fazem parte da alimentação cotidiana dos brasileiros, tanto em refeições quanto em sobremesas.

Com tantas opções nas prateleiras, pode ser uma tarefa um tanto difícil escolher a marca ideal para levar para casa, mas não impossível. É nesse momento que entre o teste do Paladar, que reuniu cinco especialistas para avaliar amostras de 10 dos principais selos do produto.

Juntos, a chef de cozinha, Tássia Magalhães Coelho; o chef Douglas Benatti, da Enosteria; a gerente de marketing Luiza Pompeu; Mariana Gorski, sócia da Confeitaria Dama; e o chef de cozinha Marcelo Martino de Almeida provaram as porções de creme de leite às cegas afim de evitar avaliações parciais, e levando em consideração aspectos como sabor, consistência e aparência.

Ao fim da degustação, feita in natura, os jurados chegaram à conclusão de que o melhor creme de leite do mercado é o Parmalat, marca de origem italiana que chegou ao Brasil em 1972 e hoje concentra suas produções entre as cidades de Jundiaí (SP), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG) e Mauriaé (MG).

O produto campeão do teste apresentou um sabor de leite suave, que muito se aproxima da versão artesanal, e uma consistência bem equilibrada, que o torna ideal para os mais diferentes preparos. Para ver a posição das demais marcas no ranking e a avaliação detalhada do júri especializado, leia na íntegra a matéria ‘Qual é o melhor creme de leite?’, por Chirs Campos.